POL-HS: Zahlreiche Fahrzeuge verkratzt / Täter und Zeugen werden gesucht

Gangelt (ots) - Am Neujahrsmorgen (1. Januar) mussten zahlreiche Fahrzeugbesitzer feststellen, dass bisher unbekannte Täter in der Silvesternacht ihre Autos zum Teil erheblich verkratzt hatten. Bisher sind der Polizei 20 Fälle angezeigt wurden. Die Taten ereigneten sich auf der Burgstraße (4x), Hanxler Straße (14x) und der Heinsberger (2x). Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen dieser Vorfälle oder Personen, die Angaben zur Identität der gesuchten Täter machen können, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell