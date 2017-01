POL-HS: Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Hückelhoven-Doveren (ots) - Gegen 21:15 Uhr befuhr am 1. Januar (Sonntag) ein 30-jähriger Mann aus Rumänien mit einem Kastenwagen die Provinzialstraße in Richtung Baal. In einer Linkskurve kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Warnbake, einen Mauerpfeiler und eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber es entstand erheblicher Sach-schaden. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell