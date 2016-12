POL-HS: Junger Mann zeigte sich in schamverletzender Weise

Geilenkirchen (ots) - Am Dienstag (27. Dezember) ging gegen 11Uhr eine 41-jährige Frau aus Geilenkirchen entlang der Konrad-Adenauer-Straße, vom Markt kommend in Richtung Amtsgericht. Dabei schob sie ihr Fahrrad. Auf einer Strecke von etwa 500 Metern folgte ihr ein junger Mann, der auch einmal die Straßenseite wechselte. Kurz vor dem Amtsgericht lief der etwa 18 bis 19 Jährige über die Straße an ihr vorbei und verschwand in einer Häusernische. Als die Geilenkirchenerin an dieser Stelle vorbeikam, stand der junge Mann dort mit heruntergelassener Hose und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Die Frau ging weiter und informierte die Polizei. Dies hatte der Exhibitionist offenbar bemerkt, zog sich wieder an und ging zügig in Richtung Markt davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Nach Angaben des Opfers war der Mann etwa 165cm groß und hatte schwarze Harre sowie einen dunklen Teint.Zur Tatzeit war er mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Steppjacke bekleidet. Außerdem trug er auffallend rote Sportschuhe und eine grauen Mütze mit Bommel auf dem Kopf. Wem diese Person aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell