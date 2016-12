POL-HS: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Gangelt-Langbroich (ots) - Unbekannte Täter brachen am Nachmittag des 29. Dezember (Donnerstag) in ein Haus an der Brauereistraße ein. Sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten Schmuck.

