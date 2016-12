POL-HS: Einbrecher hebelten Fenster auf

Heinsberg-Aphoven (ots) - In ein Haus an der Straße Oberlieck brachen unbekannte Täter zwischen dem 25. Dezember (Sonntag) und dem 29. Dezember (Donnerstag) ein. Es wurde ein Fenster aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Was gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell