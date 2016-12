POL-HS: Autofahrerin kollidierte mit Fahrradfahrer

Wassenberg-Steinkirchen (ots) - Am Donnerstag (29. Dezember) befuhr eine 83-jährige Frau aus Waldfeucht mit ihrem Pkw die Steinkirchener Straße in Richtung Effeld. Am Ortsausgang beabsichtigte sie nach links in die Karkener Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auch ein 85-jähriger Mann aus Wassenberg mit seinem Fahrrad entlang der Steinkirchener Straße. Er wollte gerade die Karkener Straße in Richtung Effeld überqueren, als die Autofahrerin abbog. Es kam zum Zusammenstoß und der Senior stürzte. Dabei verletzte sich der Wassenberger und wurde nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er nach weiteren Untersuchungen stationär aufgenommen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell