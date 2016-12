POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wassenberg-Birgelen (ots) - In ein Haus an der Jahnstraße brachen unbekannte Täter am Nachmittag des 28. Dezember (Mittwoch) ein. Die Wohnung wurde zwischen 16 Uhr und 18 Uhr durchsucht. Von den Tätern ist Schmuck erbeutet worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell