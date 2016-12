POL-HS: Taschen aus Pkw entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots) - In der Nacht zum 29. Dezember (Donnerstag) schlugen unbekannte Täter an einem Pkw eine Seitenscheibe ein. Dann entwendeten sie aus dem an der Straße Krickelberg abgestellten Wagen eine dunkelblaue Tasche und eine Einkaufstasche.

