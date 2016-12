POL-HS: Navigationsgeräte aus Pkw entwendet

Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum 28. Dezember auf das Gelände eines Autohauses an der Krefelder Straße. Dort schlugen sie an drei Fahrzeugen der Marke VW Scheiben ein und entwendeten aus den Pkw fest eingebaute Navigationsgeräte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell