POL-HS: Navigationsgerät aus Pkw gestohlen

Tüddern (ots) - Am Mittwoch (28. Dezember) schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16 Uhr zunächst eine Seitenscheibe an einem Pkw ein, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße In der Fummer stand. Aus dem Fahrzeug stahlen sie dann ein mobiles Navigationsgerät samt Halterung.

