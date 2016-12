POL-HS: Frau in ihrer Wohnung überfallen / Täter und Zeugen werden gesucht

Gangelt (ots) - Gegen 12:55 Uhr klingelten am Mittwoch (28. Dezember) zwei komplett dunkel gekleidete Männer an der Wohnung einer 39-jährigen Frau. Diese öffnete daraufhin zunächst die Eingangstür des Mehrfamilienhauses an der Franz-Savels-Straße und dann ihre Wohnungstür. Die beiden Männer kamen sofort auf sie zu und drückten sie zurück in die Wohnung. Dort bedrohten sie die Frau mit einem Messer und forderten Bargeld. Da sie angab, kein Geld zu haben, durchsuchten die Männer ihre Wohnung. Dabei wurden verschiedene Teile des Inventars beschädigt. Anschließend flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute aus dem Haus. Nach Angaben des Opfers waren beide Täter etwa 180cm groß. Einer war von schlanker, der andere von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Jogginghosen, schwarze, kurze Jacken und schwarze Handschuhe. Ihre Gesichter hatten sie mit schwarzen Wollmützen, diese enthielten Sehschlitze, vermummt. Beide sprachen deutsch mit einem ausländischen Akzent. Wer Zeuge dieses Vorfalls war oder Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten bzw. Angaben zur Identität der gesuchten Personen machen kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell