POL-HS: Einbrecher kamen durch die Terrassentür

Heinsberg-Schafhausen (ots) - Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, konnten unbekannte Täter am Mittwoch (28. Dezember) in ein Haus an der Straße Im Mühlenkamp eindringen. Alle Räume und Behältnisse wurden durchsucht. Nach ersten Feststellungen nahmen die Einbrecher Bargeld und eine Uhr mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell