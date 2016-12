POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Geilenkirchen-Gillrath (ots) - In der Nacht zum 28. Dezember (Mittwoch) drangen unbekannte Täter in zwei Pkw ein, die in der Ortslage parkten. Aus einem Pkw, dieser stand auf der Kreisbahnstraße, stahlen sie ein Portemonnaie samt Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten.

Münzgeld, eine schwarze Baumwollherrenjacke und ein Kinderwagen war die Beute aus einem Wagen, der an der Blasiusstraße abgestellt war.

