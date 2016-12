POL-HS: Einbrecher hebelten Fenster und Terrassentüre auf

Hückelhoven (ots) - In ein Haus an der Straße Im Rhin brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (26. Dezember) ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung.

An einem weiteren Haus, diesmal auf der Emsstraße, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses auf. Gegen 19:45 Uhr bemerkte am 26. Dezember eine aufmerksame Zeugin, wie eine männliche Person das Grundstück verließ. Als man nachschaute, stand die die Terrassentüre offen und das Wohnzimmer war durchsucht.

Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme in beiden Fällen noch nicht fest.

