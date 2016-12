POL-HS: Zwei Mountainbikes entwendet

Erkelenz-Houverath (ots) - Unbekannte Täter kletterten am 26. Dezember (Montag), in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 7 Uhr, über eine Mauer auf ein Hausgrundstück an der Golkrather Straße. Aus dem Nebenraum einer Garage entwendeten sie zwei Mountainbikes. Zurück ließen die Täter ein blau/silbernes Herrenfahrrad der Marke Batavus. Dieses wurde von den Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen zum Eigentümer dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell