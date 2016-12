POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Zwischen dem 23. Dezember (Freitag) und dem 26. Dezember (Montag) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus an der Von-Humboldt-Straße ein. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Was fehlte, konnte noch nicht angegeben werden.

