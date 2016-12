POL-HS: Polizeibericht vom 25.12.2016

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Kreisgebiet, Einbrüche

Heinsberg Am 24.12.2016, zwischen 10:00 Uhr und 23:50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße auf. Entwendet wurden Sparbücher sowie Bargeld.

Hückelhoven Unbekannte Täter drangen am 24.12.2016, zwischen 13:15 Uhr und 22:00 Uhr, gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "Koppelhof" ein. Nach Durchsuchen ließen die Täter Schmuck und eine Musikanlage mitgehen.

Erkelenz In den Abendstunden des 24.12.2016 warfen unbekannte Täter das Schaufenster eines Schmuckladens an der Brückstraße ein. Bei Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben über evtl. Diebesgut gemacht werden.

Hückelhoven In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße brachen unbekannte Täter am Abend des 24.12.2016 ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten ein Laptop sowie einen automatischen Staubsauger.

Heinsberg Nachdem sich unbekannte Täter am späten Nachmittag des 24.12.2016 gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße "Küppersdriesch" verschafften, durchsuchten sie jedes Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Waldfeucht Im Tagesverlauf des 23.12.2016 hebelten Einbrecher eine Terrassentür eines Wohnhauses am Elsweg auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Über entwendete Gegenstände konnten noch keine Angaben erlangt werden.

Erkelenz Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum 23.12.2016, 17:00 Uhr - 24.12.2016, 10:00 Uhr, einen Pkw der Marke "Opel" auf, der in der Garagenzufahrt eines Hauses an der Bernhardstraße abgestellt war. Darüber hinaus wurde auch die Garage des Wohnobjektes gewaltsam geöffnet. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Kleidungsstück und aus der Garage ließen sie hochwertiges Elektrowerkzeug mitgehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell