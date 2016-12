POL-HS: Pressebericht vom 24.12.2016

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Geschäftseinbruch

Am 23.12.2016, zwischen 00:55 Uhr und 07:55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Bistro an der Hilfarther Straße auf und gelangten so in den Geschäftsraum. Dort hebelten sie einen Zigarettenautomaten sowie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Waldfeucht - Einbruchsdiebstahl

In den frühen Abendstunden des 23.12.2016 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Im Pölert ein, indem sie zuvor eine Tür aufhebelten. Ob allerdings etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wassenberg - Einbrecher wurden überrascht

Drei männliche Personen hebelten am 23.12.2016 um 18:45 Uhr an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Erkelenzer Straße die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume und Behältnisse. Vermutlich durch aufmerksam gewordene Nachbarn, die die Personen zuvor im Gartenbereich bemerkten und Nachschau hielten, flüchteten die Einbrecher über ein Fenster in unbekannte Richtung.

