POL-HS: Zigarettenautomat und Anhänger entwendet

Wassenberg (ots) - Zunächst gruben unbekannte Täter einen freistehenden Zigarettenautomaten an der Erkelenzer Straße aus. Dann luden sie den Automaten samt seiner Verankerung in der Nacht zum 22. Dezember (Donnerstag) auf einen in der Nähe stehenden Anhänger und schoben in offensichtlich in einen angrenzenden Wald. Dort brachen sie den Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus die Tabakwaren. Der Anhänger samt leerem Automat wurden am Donnerstagmorgen gegen 8:20 Uhr gefunden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, der informiere bitte das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell