POL-HS: Scheiben an Pkw eingeschlagen

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Freitag (23. Dezember) an zwei Pkw Scheiben ein. Während an einem Wagen, dieser parkte auf der Straße Klosterberg, die Windschutzscheibe beschädigt wurde, sind an dem zweiten Fahrzeug alle Seitenscheiben zerstört worden. Dieses Fahrzeug stand an der Straße Fochsensteg.

