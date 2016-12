POL-HS: Steine auf Pkw geworfen

Wegberg-Wildenrath (ots) - Gegen 17:45 Uhr fuhren am 22. Dezember (Donnerstag) mehrere Autofahrer entlang der Bundesstraße 221. Zwischen den Ortschaften Arsbeck und Wildenrath, wird die Bundesstraße in Höhe des Schroersweg von einer Brücke überführt. Auf der Brücke standen zwei Kinder oder Jugendliche. Diese warfen offensichtlich Steine herunter, die auf mindestens zwei Pkw fielen. Die betroffenen Autofahrer informierten die Polizei, die Personen konnten aber nicht mehr aus-findig gemacht werden. An ihren Pkw wurden jeweils die Windschutzscheiben beschädigt, aber nicht durchschlagen. Zur Klärung des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sucht die Polizei weiter nach den beiden Kindern oder Jugendlichen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell