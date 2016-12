POL-HS: Vermeintliche Trickdiebe gaben sich als Mitarbeiter einer Kabelanschlussfirma aus

Erkelenz (ots) - Am Donnerstag (22. Dezember) sah gegen 15 Uhr eine Bewohnerin eines Hauses an der Oestricher Straße nach der Post. Als sie die Haustür geöffnet hatte, wurde sie von einem Mann angesprochen. Dieser gab vor, Mitarbeiter einer Kabelanschlussfirma zu sein und er müsse im Haus die entsprechenden Anschlüsse prüfen. Es gelang ihm die 88-jährige Frau sowie eine weitere 83-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses davon zu überzeugen, ihn in ihre Wohnungen zu lassen. Im Gebäude telefonierte er dann kurz und ein zweiter Mann kam hinzu. Während er sich die die Antennenanschlüsse anschaute, versuchte sein Komplize in andere Räume der Wohnungen zu gelangen. Doch die beiden Seniorinnen wurden misstrauisch, so dass beide Männer kurzerhand die Wohnungen wieder verließen. Nach ersten Feststellungen ist nichts gestohlen worden. Nach Angaben der Frauen waren die Männer zwischen 30 und 40 Jahren alt, wobei einer älter war, wie der andere. Beide trugen dunkle Kleidung und hatten eine etwas dunklere Hautfarbe. Sie sprachen gebrochenes deutsch. Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann, der wende sich bitte an das das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell