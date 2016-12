POL-HS: Scheiben an Pkw eingeschlagen

Geilenkirchen (ots) - Die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw warfen unbekannte Täter im Verlaufe des 22. Dezem-ber (Donnerstag) ein. Ob aus dem Opel Corsa, der im Parkhaus auf der Straße An der Friedensburg stand, etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Tat wurde gegen 18 Uhr festgestellt.

In der Nacht zum 23. Dezember (Freitag) ist auch an einem weiteren Pkw eine Scheibe eingeschlagen worden, der in diesem Parkhaus abgestellt war. Aus dem Fahrzeug nahmen die Diebe eine Sporttasche mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell