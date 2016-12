POL-HS: Diebstahl eines grauen Pkw BMW

Geilenkirchen (ots) - Einen grauen Pkw BMW der 1er Reihe mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (22. Dezember). Der Wagen stand vor einem Haus an der Walloniestraße.

Auch in Übach-Palenberg versuchten offenbar unbekannte Täter einen BMW zu stehlen. Zwischen dem 20. Dezember und dem 22. Dezember öffneten sie das Fahrzeug und manipulierten an der Elektronik. Es gelang ihnen aber nicht, den Wagen zu starten, so dass sie ihn vor dem Haus an der Brühnestraße stehen ließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell