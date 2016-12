POL-HS: Lkw und Auflieger einer Firma brannten / Brandstiftung nicht auszuschließen

Hückelhoven-Baal (ots) - Aus bisher unbekannten Gründen gerieten am Mittwoch (21. Dezember) mehrere Lkw samt Auflieger in Brand. Gegen 19:35 Uhr wurde die Feuerwehr informiert und die Rettungskräfte fuhren zu der Firma im Gewerbegebiet an der Ottostraße. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späte Nacht hinein an. Auf Grund der starken Rauchentwicklung war auch der Bahnverkehr zwischen Erkelenz und Geilenkirchen zweitweise beeinträchtigt. Insgesamt brannten sieben Lkw samt Auflieger und drei einzelne Auflieger komplett aus. Zur Klärung der Brandursache sind die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen worden. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Beobachtungen machte, die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell