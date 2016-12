POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Rath-Anhoven (ots) - In ein Haus an der Asternstraße brachen unbekannte Täter am 21. Dezember (Mittwoch) ein. Zwischen 16:10 Uhr und 18:30 Uhr durchsuchten sie das Objekt. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

