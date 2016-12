POL-HS: Einbrecher flüchteten zu Fuß

Wegberg-Merbeck (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Donnerstag (22. Dezember), wie gegen 5:35 Uhr zwei Personen in die Garage eines Hauses an der Ringstraße einbrechen wollten. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Als die beiden Einbrecher bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie zu Fuß durch den Garten des Hauses in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten die beiden Personen bisher nicht gestellt werden. Dem Zeugen fiel in der Nähe des Hauses ein Pkw mit niederländischen Kennzeichen auf, der möglicherweise zu den beiden Tätern gehörte. Der Wagen war offen und im Zündschloss steckte der Schlüssel. Der Mann nahm die Autoschlüssel an sich und übergab sie den Polizeibeamten. Diese stellten den Wagen sicher. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

