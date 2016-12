POL-HS: Garage aufgebrochen

Erkelenz-Neu-Immerath (ots) - Am Mittwoch (21. Dezember), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Garage eines Hauses an der Von-Paland-Straße ein. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen.

