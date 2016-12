POL-HS: Kamera und Notebook aus Pkw entwendet

Geilenkirchen-Teveren (ots) - Gegen 2:45 Uhr wurden am Donnerstag (22. Dezember) die Bewohner eines Hauses an der Straße Zum Junkersbruch durch Geräusche geweckt. Da sie aber nichts Verdächtiges feststellten, maßen sie diesen zunächst keine weitere Bedeutung zu. Am Morgen mussten sie dann aber feststellen, dass an ihrem Pkw zwei Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Aus dem Fahrzeug fehlten eine Kamera und ein Notebook.

