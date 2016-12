POL-HS: Kind von Kastenwagen erfasst

Erkelenz-Katzem (ots) - Am Mittwoch (21. Dezember) befuhr gegen 11:55 Uhr eine 38-jährige Frau aus Hilden mit einem Kastenwagen die Straße In Katzem in Richtung Holzweiler. In Höhe der Kirche hatte zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn ein Linienbus angehalten und mehrere Fahrgäste stiegen aus. Darunter waren auch einige Kinder. Als die Autofahrerin sich dem Bus näherte, überquerte ein 7-jähriger Junge hinter dem Bus die Fahrbahn. Die Frau wich nach rechts aus und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch wurde das Kind von dem Kastenwagen erfasst und zu Boden geschleudert. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Junge mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach weiteren Untersuchungen wurde er dort stationär aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell