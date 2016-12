POL-HS: Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen

Heinsberg-Karken (ots) - Gegen 7:30 Uhr ereignete sich am Mittwoch (21. Dezember) ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Frau aus Heinsberg schwere Verletzungen erlitt. Sie war zuvor mit ihrem Pkw auf der Straße End in Richtung Steinkirchen unterwegs. Kurz vor der Rurbrücke verlor sie offensichtlich auf Grund der eisglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Straße ab. Auch ihr Fahrzeug überschlug sich im Feld, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Die Heinsbergerin wurde nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell