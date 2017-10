POL-HAM: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Die Polizei hat am Montag, 9. Oktober, um 12 Uhr am Kuckucksweg ein an einer Mülltonne angeschlossenes schwarzes Herrenfahrrad sichergestellt. Eine erste Überprüfung deutete darauf hin, dass das Fahrrad gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf der Dienststelle wurde das Fahrrad genauer überprüft. Dabei wurde auch anhand der Rahmennummer festgestellt, dass das sichergestellte Herrenfahrrad nicht gestohlen worden war. Die Polizei sucht jetzt den Eigentümer des sichergestellten Fahrrades. Dieser sollte sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei melden. (ba)

