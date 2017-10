POL-HAM: Große Menge Marihuana beschlagnahmt

Hamm, Rhynern (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz der Autobahn A2 am Montag, 9.Oktober, gegen 18 Uhr, fanden Polizeibeamte in etwa 7,5 kg Marihuana in einem Auto. Die Polizisten bemerkten beim Gespräch mit dem Autofahrer den starken Geruch des Marihuanas, der aus dem Fenster drang. Letztendlich entdeckten sie das Rauchgift in einem Koffer, der im Fond des Autos lag. Der 36-Jährige Fahrer des Autos wurde vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums gebracht. Neben den Drogen wurde auch das Auto des Mannes sichergestellt. (hp)

