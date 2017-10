POL-HAM: Mehrere Bohrmaschinen aus Auto gestohlen

Hamm-Uentrop (ots) - Bohrmaschinen im Wert von etwa 3450 Euro erbeuteten Unbekannte aus einem in der Eichenstraße geparkten Ford Transit. Der weiße Transporter mit Münsteraner Kennzeichen war von 17 Uhr am Montag, 9. Oktober, bis um 6.10 Uhr am Dienstag, 10. Oktober, nahe der Hausnummer 7 geparkt. Am Morgen entdeckte der Eigentümer des Transits, dass die rechte Heckscheibe eingeschlagen war und drei rote Koffer mit Bohrmaschinen der Firma Hilti und andere Werkzeuge fehlten.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

