POL-HAM: Unfallflucht - Silbernes Auto gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße am Montag, 9. Oktober, sucht die Polizei den Fahrer eines silbernen Autos. Eine Frau hatte dort nahe der Engel Apotheke gegen 8 Uhr ihren weißen Seat Mii auf einem Parkplatz geparkt. Als sie gegen 12.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, war der Wagen an der Fahrertür sowie am hinteren linken Radkasten beschädigt. Die Polizei konnte silberne Lackspuren sichern und sucht deshalb nun nach dem flüchtigen Fahrer eines silbernen Autos. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

