POL-HAM: Einbruch in Kindergarten

Hamm, Rhynern (ots) - In der Zeit von Freitag, 6.Oktober, 18 Uhr bis Montag, 9.Oktober, 6.50 Uhr, drangen Unbekannte in den Kindergarten an der Straße Auf dem Braken ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür und Türen im Inneren des Kindergartens auf. Sie verließen die Räumlichkeiten allerdings ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zu dieser geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

