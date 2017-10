POL-HAM: Wohnungseinbruch - Receiver gestohlen

Hamm, Mitte (ots) - An der Viktoriastraße brachen Unbekannte, in der Zeit zwischen Freitag,6.Oktober, 12 Uhr und Montag, 9.Oktober, 14 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgebrochen und dann einen Receiver und eine Dekodierungskarte gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dieser Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden. (hp)

