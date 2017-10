POL-HAM: Unfallflucht auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots) - Etwa auf Höhe des Evangelischen Krankenhauses kam es am Montag, 9. Oktober, zwischen 7.20 Uhr und 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein am Straßenrand geparkter grauer Opel Corsa an der linken Seite der vorderen Stoßstange beschädigt. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. An dem Corsa entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

