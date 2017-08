POL-HAM: Einbruch in eine Pizzeria

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch, 9. August, in eine Pizzeria an der Roonstraße ein. Die Tat wurde gegen 3 Uhr festgestellt. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und stahlen anschließend Bargeld und einen Tablet-PC. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

