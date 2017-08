POL-HAM: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 8. August, 7 Uhr, und Mittwoch, 9. August, 3.30 Uhr, in eine Obergeschosswohnung an der Antonistraße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und stahlen einen Tresor. In dem befanden sich Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

