POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm, Heessen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beging am Montag, 7. August, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 17.20 Uhr, eine Unfallflucht. Er hatte einen geparkten blauen Golf an der Höveler Straße beschädigt und sich dann einfach von der Unfallstelle entfernt. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von zirka 2500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrer und seinem Auto machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

