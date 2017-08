POL-HAM: Einbruch in Rohbau

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag, 4. August, 17 Uhr, und Montag, 7. August, 10 Uhr, in den Rohbau der Stadtwerke am Südring ein. Im Gebäude hebelten die Einbrecher mehrere Schränke auf und stahlen größere Mengen an Werkzeugen, Baumaterialien und etwa 500 Meter Kabel auf einer Kabeltrommel. Zudem hinterließen sie Sachschäden von mehr als 7000 Euro. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

