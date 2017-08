POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Sonntag, 6. August, 16 Uhr und Montag, 7. August 2017, 1 Uhr, in eine Wohnung auf der Ahlener Straße einzubrechen. Die Wohnungsinhaber konnten Hebelmarken an der Wohnungstür feststellen. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell