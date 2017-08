POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls- eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und 12000 Euro Sachschaden

Hamm-Rhynern (ots) - Eine Schwerverletze und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, 7. August 2017, auf der Unnaer Straße. Gegen 9.40 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Kranwagen auf der Unnaer Straße in Richtung Bönen unterwegs. An der Kreuzung Unnaer Straße/Hellweg/Gobel-von-Drechen-Straße stieß er mit einer 70-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Die Seniorin war auf dem Hellweg unterwegs und wollte die Unnaer Straße in Richtung Gobel-von-Drechen-Straße überqueren. Es entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Unnaer Straße gesperrt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell