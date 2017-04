POL-HAM: Einbruch in Kfz-Handel - VW Sharan gestohlen

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 7. Februar, 18 Uhr, und Mittwoch, 8. Februar, 8.40 Uhr, in ein Autohaus an der Spenglerstraße ein und stahlen dort einen grünen VW Sharan, einen Satz Alufelgen und einen Fernseher. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Eingangstür und gelangten so in die Büroräume des Handels. Hier stahlen die Diebe zunächst einen Fahrzeugschlüssel für den VW. Anschließend öffneten sein ein Metalltor und fuhren mit dem erbeuteten Auto und dem anderen Diebesgut in unbekannte Richtung davon. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

