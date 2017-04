POL-HAM: 44-jähriger Radler leicht verletzt

Hamm-Westen (ots) - Leicht verletzt wurde ein 44-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. Februar, auf der Wilhelmstraße. Der Hammer war dort gegen 13.50 Uhr auf Radweg stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Marienstraße wurde er von einem Kleintransporter erfasst. Dessen 53-jähriger Fahrer aus Hamm wollte gerade von der Wilhelmstraße nach rechts in die Marienstraße abbiegen. Nach der Kollision stürzte der Radler zu Boden. Er musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell