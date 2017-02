POL-HAM: Einbruchsversuch in Heessen

Hamm-Heessen (ots) - In der Zeit von Anfang Januar bis 2. Februar wurde versucht, in eine Apotheke am Heessener Markt einzubrechen. Der Schaden wurde erst am 3. Februar festgestellt. Unbekannte hatten im Tatzeitraum versucht, eines der Fenster der Apotheke aufzuhebeln. Dies misslang, so dass man nicht ins Hausinnere eindringen konnte. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

