POL-HAM: Verkehrsunfall mi leicht verletzter Person

Hamm-Rhynern (ots) - Am Freitag, 3. Februar wurde eine 66- jährige Frau aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Dr.- Loeb- Caldenhof- Straße leicht verletzt. Gegen 15 Uhr stand sie mit ihrem Skoda an einer Rot zeigenden Ampel. Plötzlich fuhr eine 30- jährige Frau aus Hamm mit ihrem VW Polo hinten auf. Bei der Kollision wurde die leichte Verletzung der Skoda-Fahrerin verursacht. Sie begibt sich eigenständig in ambulante Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell