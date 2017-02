POL-HAM: 26 - jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 3. Februar, auf der Radbodstraße wurde ein 26 - jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Dieser befuhr gegen 7.10 Uhr die Radbodstraße in Richtung Dortmunder Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 46 - jährigen Mercedesfahrer, der die Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. (ce)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell