POL-HAM: Versuchter Einbruch in Kiosk

Hamm-Norden (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 2. Februar, versucht in einen Kiosk an der Münsterstraße einzubrechen. Der Besitzer bemerkte gegen 12 Uhr Hebelspuren an der Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell